Kpss Ne Zaman? 2021 KPSS Ne Zaman Yapılacak?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.



Saat 10.15'te başlayacak Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı'nda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek.



Saat 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri Sınavında ise çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 100 dakika verilecek.Adaylar, sınavın sabah oturumunda 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.