KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi yapıldı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) tamamlandı.ÖSYM tarafından yapılan, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde...