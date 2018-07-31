KPSS alan bilgisi sınav soruları ve cevapları erişime açıldı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 28 ve 29 Temmuz'da yapılan 2018-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarında adaylara yöneltilen sorular ile cevap anahtarları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 28-29 Temmuz'da uygulanan 2018-KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının birinci, ikinci ve üçüncü oturumlarına ait temel soru kitapçıklarının tamamını "https://ais.osym.gov.tr" adresinden inceleyebilecek. Kitapçıklar, 10 gün süreyle erişime açık olacak.

Sınav oturumlarındaki soruların yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.