KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu başladı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019-KPSS) Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı.
56 bin 806 adayın başvurduğu oturumlar için adaylara toplam 160 dakika süre verilecek.
2019-KPSS Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı. 56 bin 806 adayın başvurduğu sınav 160 dakika sürecek.
ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019-KPSS) Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı.
56 bin 806 adayın başvurduğu oturumlar için adaylara toplam 160 dakika süre verilecek.