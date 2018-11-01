Koza-İpek Holding davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı, eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de arasında bulunduğu 20 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.



Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cafer Tekin İpek'in yanı sıra annesi Melek İpek'in de arasında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Koza-İpek Holding'e ait bazı şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan sanık Harun Ekinci ve Şaban Yörüklü ile tutuklu bulundukları cezaevinden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, holdingde suçtan elde edilen gelir olup olmadığı veya holding gelirlerinin suça tahsis edilip edilmediğine ilişkin rapor düzenlemeleri için dosyanın gönderildiği bilirkişi heyetinin dün itibarıyla 45 gün ek süre talebinde bulunduğunu bildirdi.

Beyanı sorulan Cafer Tekin İpek, hayatı boyunca hiçbir terör örgütüne sempati duymadığını, kendisini terör örgütü üyeliğiyle ilişkilendirebilecek delil bulunmadığını iddia ederek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. İki buçuk seneden beri hapisteyim. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Tutuklu diğer sanıklar Ekinci ve Yörüklü ile avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşma savcısının da talebi doğrultusunda tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına, bilirkişi heyetine raporu hazırlamaları için süre verilmesine karar verdi.

Sanıklardan Melek İpek ile ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdiği bildirilen gizli tanık "Mavi"nin, gelecek celse bulunduğu yerde telekonferans sistemiyle hazır edilmesinin istenmesine de karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

- Koza-İpek Holding'e ilişkin süreç

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, 1 Eylül 2015'te Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu holding bünyesindeki şirketler ve İpek'in ikametgahı aranmıştı. El konulan kayıtlar, defterler ve belgeler üzerinde inceleme yapan bilirkişilerin raporu doğrultusunda holding bünyesindeki 22 şirkete 26 Ekim 2015'te Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince kayyum atanmış, şirketler, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 6 Eylül 2016 tarihli kararıyla TMSF'ye devredilmişti.

Aramalarda elde edilen tüm suç delilleri, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK), Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve MASAK'a gönderilmişti. Sermayesinin bir bölümü halka açık şirketler yönünden yapılan incelemeler sonucunda, SPK tarafından 6, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca 7 ayrı suç raporu düzenlenmişti.

Yapılan bağışların ve harcamaların terörizmin finansmanı suçu kapsamında olup olmadığının tespitine yönelik MASAK da üç rapor hazırlamıştı.

Bütün raporlar, tanık beyanları ve toplanan deliller neticesinde, holding bünyesindeki şirketlerin ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarından oluşan 45 kişi hakkında dava açıldı.

FETÖ çatı davasının firari sanığı, eski Koza Holding'in yöneticisi Hamdi Akın İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, Hamdi Akın İpek hakkında 77, kardeşi Cafer Tekin İpek hakkında 90 yıl hapis cezası, diğer sanıkların ise 10 yıl ile 30 yıl arasında değişen cezalara çarptırılması istendi.

Yargılama sırasında, holding çalışanı 25 sanık hakkındaki kamu davasının ayrılmasına karar verildi.