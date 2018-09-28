Köyün kaderine terk edilen kedilerine annelik yapıyor

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Karabalı köyünde yaşayan 73 yaşındaki Fatma Arslan, köydeki sahipsiz kedilerin gönüllü bakıcılığını yapıyor.

Uzun yıllar yurt dışında yaşayan ve daha sonra köyüne dönüş yapan Arslan, kendisini başıboş kedilerin bakımına adadı. Eşini 6 yıl önce kaybeden ve köydeki evinde tek başına yaşamaya başlayan 7 çocuk annesi Arslan, köye gelen yazlıkçılar tarafından beslenen ancak geri dönüşte salıverilen kedilerin adeta gönüllü annesi oldu.

Özellikle kış mevsiminde kedileri açlık ve soğuktan korumak için mücadele eden Arslan, çoğu zaman hayvanları bırakıp çocuklarının yanına dahi gidemiyor.

Fatma Arslan, kimi zaman sayıları 25-30'a kadar çıkan kedileri elleriyle besliyor, onlara hazır mamalar alıyor, kimi zaman onların karnını doyurmadan kendisi yemek yemiyor. Arslan'a en büyük desteği ise yurt dışında yaşayan kızı Esma sağlıyor.

Sayıları her yıl biraz daha artan kedileri yalnız bırakmayan Fatma Arslan, il dışına çıkmak zorunda kaldığında ise ücretli bir bakıcı tutarak, hayvanların bakımını aksatmıyor.

Sokak hayvanları konusunda insanları duyarlı olmaya davet eden Arslan, AA muhabirine, sokakta gezen hayvanlara yardım edilmesi gerektiğini, bunun için kendisini sokak kedilerine adadığını anlattı.

Özellikle yurt dışından yazın köye gelen ailelerin çocuklarının kedileri alıp beslediğini ancak dönüşte başıboş bıraktıklarını aktaran Arslan, şöyle konuştu:

"Kedileri yazın besliyorlar ama kışın bırakıp gidiyorlar. Hayvanlar aç kalınca benim buraya geliyorlar. Ben de onlara bakıyorum. Hayvanları seviyorum. Kızım da çok yardımcı oluyor, Almanya'dan mama gönderiyor. Bazen çocuklarımın yanına yurt dışına gidiyorum. Ancak çoğu zaman kedileri bırakıp gidemiyorum. Yazın kediler için burada kalıyorum. Kışın gitmek zorunda kalırsam da birini bakıcı olarak bulup kedileri ona emanet ediyorum. Kendim yemek yemeden onların yemeğini veriyorum. Kışın soğuktan ve açlıktan ölmesinler diye köyde kalıyorum."

Fatma Arslan'ın yurt dışında yaşayan kızı Esma Arslan da annesinin köydeki sahipsiz kedileri beslediğini, kendisinin de ona yardımcı olduğunu ifade etti.

Arslan, "İnsanlar yazın köye geldiğinde çocuklarına yavru alıyorlar. Gederken sokağa bırakıyorlar. Bir yıl sonra tekrar geldiklerinde ise başka bir yavru alıyorlar. Bu hayvan sevgisi için değil sadece zaman geçirmektir. Herkes ya hayvan almasın ya da hayvan aldığında sahip çıksın. Kışın hayvan sayısı artıyor. Annemin kapısına gelen yaşıyor, kışı atlatıyor. Bu kapıya gelemeyen ne yapıyor bilmiyoruz. Ben de elimden geldiğince yurt dışından mama gönderiyorum. Anneme yardımcı olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.