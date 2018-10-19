ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi Kaymakamlığınca, "köylerdeki kimsesiz yaşlıların mağdur durumda kalmaması" için görevlendirilen 4 kadın, 15 hanenin temizlik, yemek, odun kırma, soba temizliği ve alışveriş gibi rutin işlerini yapıyor.

"Köyün Işıkları Sönmesin" misyonuyla başlatılan proje kapsamında görevlendirilen 4 kadın personel, sabah ve öğleden sonra olmak üzere her gün iki evin neredeyse tüm ihtiyacını karşılıyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle çoğu yürümekte bile zorlanan ev sahibinin sobalarını sadece bir kibrit yakacak şekilde hazırlayan görevliler, yemeklerini, temizliklerini yaptıkları yaşlıların elektrik, su, telefon faturalarının veznelerden ödenmesine de yardımcı oluyor.

Sarıcakaya Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verilen hizmetin "manevi evlatlık" olduğunu belirterek, alınan dualar sayesinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin istikrarla ayakta durduğunu söyledi.

Mercan, ilçede yaşayan vatandaşların birlik ve beraberliğinden memnun olduğunu dile getirerek, "10 Ocak Dünya İdareciler Günü'nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mülki idare amirlerine bir görev verdi. 'Taşrada düşkünün dostu, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını giderecek insanlarsınız. Bir vatandaşımız gece aç uyursa bunun vebali kaymakamlarımızın üzerinedir.' demişti. Biz de bu görevi yerine getirebilmek için ilçemizdeki dezavantajlı büyüklerimize hizmet etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Temizlik olmuş mu diye eşim evleri denetliyor"

Erkeklerin temizlikten çok anlamadığını ifade eden Mercan, şöyle konuştu:

"Biz erkekler temizlikten çok anlamıyoruz. Bu çok net. Personelimizin gerçekleştirdiği çalışmaların denetimini hanımlara tevdi ettik. Daha önce temizlik yapılan bir eve eşimi götürdüm. Neden geldiğimizi sorunca, durumu anlattım. 'Temizlikten anlamıyorum, sen ilgilenirsen iyi olur.' dedim. Sağolsun o da görev addetti. Artık 'Temizlik olmuş mu?' diye eşim evleri denetliyor. Mülki idare amirliği ailece yapılan bir meslektir. Bu bir gönül verme işi. Eşime de bu konuda destek verdiği için teşekkür ederim. Ayrıca yaşlılarımıza evlat gibi davranan personellerimize, proje kapsamında hizmeti geçen herkese teşekkürü borç bilirim."

- "Hepsi benim evladım gibi"

Verilen hizmetten faydalanan 81 yaşındaki Hamiyet Ural, hayata geçirilen bu uygulama için teşekkür ederek, "Kızlarım gelip evimi temizliyor. Halılarımı, sobamı temizliyor. Odunu, kömürü evime çıkarıyorlar. Ekmeğim yoksa gidip bakkaldan ekmeğimi bile alıyorlar. Hepsi benim evladım gibi. İki gün geç kalsalar, gözüm kapıda oluyor." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında görevlendirilen Sema Bayram da (48), 3 yıldır kurumda çalıştığını belirterek, "Ev temizliği, yemek gibi işleri zaten yapıyoruz. Bunun dışında bazen yaşlılarımız tırnaklarını kesemiyor. Yardımcı oluyoruz. Birkaç evimizde banyo ihtiyacını gideremeyen yaşlılarımız var. Onlara yardımcı oluyorum. Bu bir görev diye değil, içimizden geldiği için yapıyoruz. Biz onlara evlatları gibi davranınca ağladıkları oluyor. Çok dua ediyorlar. Bu da bize yetiyor." diye konuştu.

