Köyün içme suyu güneş enerjisiyle karşılanacak

YOZGAT (AA) - Sorgun Köylere Hizmet Götürme Birliği, Dişli köyünde güneş enerjili (solar sistemli) içme suyu tesisi kurdu.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, kurulan sistemin kendi elektriğini üreteceğini ve bu sistem sayesinde elektrik dağıtım şirketlerine para ödenmeyeceğini söyledi.

Dişli köyüne kurulan sistemde incelemelerde bulunan Kaymakam Altınpınar, "Solar sistemli içme suyu tesisinde sondajla çıkarılan su, ek bir elektrik hattına ihtiyaç duyulmadan köy halkına ulaştırılabilecek. İhtiyaç duyulan elektrik ise güneş panelleriyle elde edilecek. Buda birliğimizin elektrik giderlerinde tasarruf sağlayacak." diye konuştu.