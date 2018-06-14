Koyulhisar'daki trafik kazası

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu minibüsüyle pikabın çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi daha tedavi gördüğü hastanede öldü, kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

İlçede 3 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Zeynep Bodur (73) tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Bodur'un cenazesi Çukuroba köyünde toprağa verildi.

Mehmet Eriman (61) yönetimindeki 58 HG 741 plakalı minibüs ile Uğur Akyüz'ün (29) kullandığı 52 TC 111 plakalı pikap, Koyulhisar-Mesudiye karayolunun Kuruseki mevkisinde çarpışmış, kazada Gülzar Demirci ölmüş, 8 kişide yaralanmıştı.