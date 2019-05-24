Koyulhisar'da trafik kazası: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Mehmet Aluç idaresindeki 34 TG 4754 plakalı otomobil, Yemişli köyü yakınlarında refüjdeki bariyerlere, ardından yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.Yaralanan...

Koyulhisar'da trafik kazası: 2 yaralı
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mehmet Aluç idaresindeki 34 TG 4754 plakalı otomobil, Yemişli köyü yakınlarında refüjdeki bariyerlere, ardından yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan eşi Bedriye Aluç, kaldırıldıkları Suşehri Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.



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