Koyulhisar'da trafik kazası: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mehmet Aluç idaresindeki 34 TG 4754 plakalı otomobil, Yemişli köyü yakınlarında refüjdeki bariyerlere, ardından yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.
SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Mehmet Aluç idaresindeki 34 TG 4754 plakalı otomobil, Yemişli köyü yakınlarında refüjdeki bariyerlere, ardından yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.Yaralanan...
SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mehmet Aluç idaresindeki 34 TG 4754 plakalı otomobil, Yemişli köyü yakınlarında refüjdeki bariyerlere, ardından yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.