Koyulhisar’da orman yangınlarıyla mücadele eğitimi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi.

Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğünde, orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve işçilere, salon ve sahada “Orman Yangınlarıyla Mücadele İş Başı Eğitimi” verildi.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Murat Çalık tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimde, orman yangınlarıyla daha etkin mücadele, yangınların önlenmesi ve söndürülmesi amacıyla yangın öncesi, yangın anında ve yangın sonrası yapılacak iş ve işlemler teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Yangına müdahale malzemeleri ve araçların tanıtıldığı eğitim seminerinde bu malzemelerin bakımları ve muhafazalarındaki detayları da gösteren Çalık, her an yangına hazırlıklı olunması amacıyla, yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Eğitim seminerinde ayrıca orman yangınlarının önlenmesi açısından yangına mahal verebilecek olumsuzluklara karşı alınması gereken tedbirler, erken müdahalenin önemi, yangın ihbarlarının ivedilikle yapılması, alınan ihbarların değerlendirilmesi, yasal sorumluluklar ve hukuki yaptırımlar konularında da katılımcılara bilgiler verildi.