Koyulhisar'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, genel merkezi İstanbul'da bulunan Koyulhisar Kültür Derneği (KÜLDER) tarafından ilçe ve köylerde yaşayan 8-15 yaş grubundaki çocuklara Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

KÜLDER Başkanı Murat Kendirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce sosyal medya üzerinden "Bir Kitap da Sen Hediye Et" adlı kampanya başlattıklarını söyledi.

Hemşehrilerinin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Kendirli, kampanya kapsamında ilçe ve köylerinde kapı kapı dolaşarak 700 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye ettiklerini ifade etti.

Kampanyaya destek sağlayanlara teşekkür eden Kendirli, şunları kaydetti:

"KÜLER olarak 4 yıl önce Koyulhisar ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza 2 bin Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmıştık. Sosyal medyada yaklaşık 1 ay önce yüce kitabımıza yapılan bir hakaret videosu izledim ve bundan çok etkilendim. Bu sebeple sosyal medya üzerinden 4 yıl önceki kitap dağıtımındaki resimler karşıma çıkınca yeniden kampanya başlatma gereği duydum. Hemşehrilerimizin desteğiyle yeniden kitap dağıtımlarımızı yaptık. Bu süreçte destek veren herkese teşekkür ediyorum. Kısmet olursa kampanyayı genişleterek Koyulhisar ve köylerinde yaşayan bütün ailelere bir kitap ulaştıracağız."

Kendirli, nikah yapmaya gelen çiftlere hediye etmesi için Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli'ye de Kur'an-ı Kerim verdiğini ifade etti.



