Koyulhisar'da Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda inceleme

SİVAS (AA) - Koyulhisar ilçesinden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda inceleme yapıldı.

Koyulhisar Belediyesi tarafından, Yukarıkale Mahallesi'ndeki imar çalışmaları kapsamında fay hattının geçtiği bölgede çalışma gerçekleştirildi.

İlçe Belediye Başkanı Osman Epsileli, bölgeye giderek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bölgenin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği bölge olduğunu anımsatan Epsileli, bölgenin imara açılabilmesi için fay hattının geçtiği bölgede genel inceleme yaptırdıklarını ve bir olumsuzluk yaşanmadığını aktardı.

Epsileli, "İncelemeler sonucunda imara engel durum olmadığı tespit edildi. Bizler de belediye olarak gerekli çalışmaları bu bölgede başlatacağız." dedi.

Çalışmaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası Genel Müdürlüğü uzman personelleri ile Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar ve Doçent Dr. Fikret Koçbulut katıldı.