Koyulhisar'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

SİVAS (AA) - Koyulhisar Dernekler Federasyonu tarafından ilçe merkezi ve köylerde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ramazan dolayısıyla gıda yardımı yapıldı.

Koyulhisar Dernekler Federasyonu Başkanı Müslim Çandır, Koyulhisar ilçesine bağlı 52 köy ile ilçe merkezinde tespit edilen bin kişiye Ramazan kumanyalarını teslim ettiklerini söyledi.

Ramazan ayında kumanya dağıtımını geleneksel hale getirdiklerini kaydeden Çandır, "Rabbimizin rızası için çıktığımız bu yolda, ilçe merkezi ve köylerde tespit edilen ihtiyacı olan her eve ramazan kumanyasını ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kumanyaların oluşturulmasında ve hazırlanmasına destek veren hayırsever vatandaşlarımıza, ayrıca dağıtımında emeği geçen mahalle ve köy muhtarlarımıza teşekkür ederim." dedi.



