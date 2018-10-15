Koyulhisar'da heyelan

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, heyelan sonucu özel bir şirkete ait hidroelektrik santralinin su alma kanalının bir bölümü kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Koyulhisar'da özel bir şirkete ait hidroelektrik santralinin su alma kanalının da bulunduğu Orta Mahalle Eminler Sokak'ta heyelan meydana geldi.

Heyelan sonucu, su alma kanalının bir bölümü yıkıldı.

Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şirket yetkilileri, heyelan ihtimaline karşı kanala su vermediklerini ifade ederek, tahrip olan kanalın kısa sürede yapılacağını söylediler." dedi.

Epsileli, bölgede heyelandan kaynaklı başkaca herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını belirtti.