Koyulhisar'da futbol turnuvası düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Koyulhisar ilçesinde futbol turnuvası düzenlendi.

Koyulhisar Kaymakamlığı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizesinde yapılan "Kongre Futbol Turnuvası" final maçı İMHA Kavala ile Belediye MEDKA arasında oynandı.

Zorlu mücadeleyi 6-2’lik skor ile kazanan İMHA Kavala takımı şampiyon oldu.

Kupa töreninden konuşan Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, Sivas Kongresi'nin 100. yılını çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Turnuvaya katılan takımları tebrik eden Partal, "Turnuvada mücadele veren bütün takımlarımıza teşekkür ediyorum. Final müsabakasında şampiyonluğu kazanan İMHA Kavala Takımını tebrik ediyorum." dedi.



