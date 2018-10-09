Koyulhisar MYO'da

SİVAS (AA) - Koyulhisar ilçesinde Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Koyulhisar Meslek Yüksekokulu'na (MYO) kayıt yaptıran öğrencilerle tanışmak amacıyla "Gençlik ve Gelecek" konulu konferans düzenlendi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Koyulhisar Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ömer Aslan konuşmacı olarak katıldı.

Aslan, okullarına kayıt yaptıran öğrencileri tebrik ederek tüm öğrencilere yeni akademik yılda başarı diledi.

Gençlikte yapılan eğitim, öğretim ve elde edilen deneyimlerin önemine vurgu yapan Arslan, gençlikte kazanılan bilgilerin tecrübelerin insanın gelecek inşasında en önemli hazinesi olduğunu belirtti.

Daha sonra Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ramazan Demir, Meslek Yüksekokulunun tanıtımını yaparak öğrencilere eğitim öğretim düzeni, öğrencilerin hak ve sorumlulukları, sosyal etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Program tanıtım filminin izlenmesinin ardından düzenlenen müzik dinletisiyle sona erdi.

Konferansa öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.