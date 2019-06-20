Köylülerin ayaklarını yerden kestiler

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezinin yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kırsal mahallelerden vatandaşlar sportif uçaklarla ilk kez uçmanın heyecanını yaşadı.

"Uçmayan Köy Kalmasın" adlı proje çerçevesinde düzenlenen ücretsiz uçuş etkinliğine katılanlar hayatlarında ilk kez uçağa bindi.

Gülçayır, Çaykoz ve Karacaören mahallelerinden 175 kişi, on beşer dakikalık uçuşlarla keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Organizasyona Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünden 15 çocuk da katıldı.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Başkanı Senan Öztürk, AA muhabirine, 2 bin 500'den fazla kişiyi gökyüzüyle buluşturduklarını söyledi.

Havacılık kültürünün oluşması ve yaygınlaştırılması amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak bu etkinliği düzenlediklerini belirten Öztürk, "Uçuş sonrası insanların yüzlerindeki mutluluğu görmek bizim için çok değerli." dedi.