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Köylüler çaylarını 1 metre mesafe aralıklarla içiyor
Türkiye’de korona virüs ile mücadele kapsamında aranızda bir metre mesafe olmalı açıklamasının ardından Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı eskiyaylacık köyünde bahçede çay içen vatandaşlar aralarına bir metre mesafe koymaları dikkatlerden kaçmadı.
Genel 21.03.2020, 15:55 21.03.2020, 16:09
Türkiye’de korona virüs ile mücadele kapsamında aranızda bir metre mesafe olmalı açıklamasının ardından Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Eskiyaylacık köyünde bahçede çay içen vatandaşlar aralarına bir metre mesafe koymaları dikkatlerden kaçmadı.