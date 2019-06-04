Köylüler bayram kahvaltısında buluştu

YOZGAT (AA) - Ramazan ayında tek sofrada iftar yapan Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hasbek köyü sakinleri, bayram namazından sonra birlikte kahvaltı yapıp bayramlaşma geleneğini sürdürdü.

Hasbek köyü sakinleri, bayram namazından sonra hep birlikte kahvaltı yapıp bayramlaştı.

Köy muhtarı Mesut Duru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu geleneği gelecek nesillere de aktarmak istediklerini söyledi.

Ramazan ayı süresince bütün köy halkının tek sofrada iftar yaptığını hatırlatan Duru, şöyle konuştu:

"Bayram namazlarından sonra bütün köylülerimizle köy konağına gelerek bayram sabahı kahvaltısında buluşuruz ve burada bayramlaşırız. Buradaki bayramlaşma sonrası herkes eşine, dostuna, akrabasına, mezarlıklara, hasta ve bütün komşulara bayram ziyaretlerine gider."

Ankara Hasbekliler Köyü Dernek Başkanı Doğan Yazar da babalarının, dedelerinin zamanında anlatılan o güzel ramazan aylarını köyde yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'nin her yerinde yaşayan köylülerin kenetlenmesinden mutlu olduklarını ifade eden Yazar, "Eskiden bayram namazı sonrası ortak kahvaltı edilirdi. Bizler de geleneklerimizi devam ettirmek, onları canlandırmak adına 4 yıldır bayram namazı sonrası toplu şekilde kahvaltı ederek burada köylülerimizle bayramlaşıyoruz." dedi.

Kore Gazisi Şevki Kanak (89) ise bayramların birlik ve beraberlik örneği olduğunu, bu nedenle birlikte kahvaltı yapmanın çok önemli olduğunu vurguladı.