Köylere yapılacak yatırımlar ele alındı

SİVAS (AA) - Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yapılacak yatırımlar ele alındı.

Sivas ilçelerinde görev yapan kaymakamlar, Vali Davut Gül'ün başkanlığında toplandı.

İl Özel İdaresi Encümen Salonunda yapılan toplantıda, KÖYDES kapsamında kırsalda yürütülen hizmetler ele alındı.

İlçelerin genel olarak ihtiyaçları ile yatırım talepleri ve yürütülen çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, kaymakamlar ilçelerindeki durumla ilgili bilgi verdi.

Toplantıya, vali yardımcıları Yeliz Yıldızhan ve Zihni Yıldızhan ile Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya da katıldı.