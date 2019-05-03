Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı

KARAMAN (AA) - Karaman'da, Köylere Hizmet Götürme Birliği 2019 Mayıs dönemi olağan meclis toplantısı yapıldı.



Valilik Toplantı Salonu'nda konuşan Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, meclis toplantısının il için hayırlı olması dileğinde bulundu.



Türkoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından göreve gelen İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, il genel meclis üyeleriyle mahalle ve köy muhtarlarını tebrik ederek yeni görevlerinde başarı diledi.



Toplantı, başkan vekili ve katip üye seçimi ile 2018 mali yılı kesin hesabının görüşülmesi ve ibra edilmesi ile sürdü.



Birlik encümeni seçimleriyle devam edilen toplantıda, il genel meclis üyelerinden Hakkı Karaduman ve Adem Gök, Yazılı Köyü muhtarı Hüseyin Köpüklüoğlu ve Beydili Köyü muhtarı Cemil Tümer yapılan seçimin ardından birlik encümeni üyeliğine seçildi.

