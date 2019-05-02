Köylere Hizmet Götürme Birliği mayıs ayı toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği mayıs ayı olağan meclis toplantısına katıldı.

İl Genel Meclis Üyeleri ve köy muhtarlarının katıldığı toplantıda Vali Ayhan, 31 Mart'ta yapılan seçimlere değinerek, "Sivas’ta 5 yıl boyunca hizmet edecek yerel yöneticileri seçtik. 3’ü Yıldız Beldesinde olmak üzere, ilimiz merkezinde 68 mahalle muhtarı, merkez ilçede ise 153 köy muhtarımız 5 yıl görev yapmak üzere seçildi. Kendilerine, huzur dolu bir ortamda başarılı hizmetler üretmek nasip olsun." dedi.

Muhtarların seçildiği andan itibaren devlet memuru olduğunu hatırlatan Vali Ayhan, "Köy muhtarları ile mahalle muhtarları arasında bazı farklar var. En temel fark, köylerin tüzel kişiliğinin olmasıdır. Tüm köy muhtarları, 442 sayılı köy kanununu mutlaka okumalı. Köylerin yönetimi ile ilgili temel kanunumuz budur." ifadelerini kullandı.



Ülkenin kalkınması için kırsalın katkısının büyük olduğunu ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak üzere önemli yatırımlar yapıyoruz, bu kaliteyi daha da artırmak ve sürekli kılmak üzere çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam edecek. Ayrıca 'Tarım Sivas' projesi ile üretimin artırılmasını, hayvancılığın geliştirilmesini de hedeflemekteyiz. Kırsalda yaşam kalitesinin arttırılması ve kırsalın kalkınmasında çok önemli vazife üstlendiniz. Kırsalda yürütülen ve her yıl büyük miktarlarda harcama yapılan tüm bu hizmetlere sahip çıkacak, koruyacak ve eksiklikleri bizlere bildirecek olan sizlersiniz. Yapılan tüm hizmetlerde büyük bir emek vardır. Unutmayalım ki devletimizin kaynaklarının heba edilmemesi konusunda sizlere büyük görevler düşmektedir."