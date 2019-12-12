Köylere Hizmet Götürme Birliği genel kurulu yapıldı

YOZGAT (AA) - Sorgun Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.



Bir otelin toplantı salonunda Kaymakam Bahadır Güneş başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, birliğin 2020 yılı tahmini bütçesi 5 milyon 200 bin lira olarak belirlendi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Güneş, köylere yapılan çalışmaları değerlendirerek, ilçede 440 kilometre yol bulunduğunu ve bunun tamamının kısa sürede sıcak asfalt yapılması gerektiğini söyledi.

Bu yolların tamamının sıcak asfalt yapılabilmesi için en az 20 yıl ve 200 milyon liraya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Güneş, "2019 yılı içerisinde toplam 19 kilometre 2. kat kaplama, 11 kilometre 1. kat kaplama ve bin 500 metre de sıcak asfalt yaptık." dedi.



Güneş, köylerin kanalizasyon, içme suyu gibi ihtiyaçlarının tamamının giderildiğini, 38 bin metrekare kilit parke yapıldığını sözlerine ekledi.

Genel kurula, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serdar Okçu, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Eniş, belediye başkanları, muhtarlar ve daire müdürleri katıldı.

