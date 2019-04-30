Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleri seçimi yapıldı.
Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı’nda, birlik encümenleri köy muhtarlarının oylarıyla seçildi.
Kaymakam Vekili Rahmi Bulut başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Çakır, Birlik Müdürü Hacı Mehmet Baykara, İl Genel Meclisi üyeleri Yusuf Yüksel Yıldız ve Ahmet Şeyhoğlu ile köy muhtarları katıldı.
Yapılan oylama sonucunda, 4 aday arasından Düzyayla köyü muhtarı Gani Şeker 38, Çakmak köyü muhtarı Hasan Çakır 36 oyla birliğin encümenliğine seçildi.
Kaymakam Bulut, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, seçilen encümenlere başarı diledi.