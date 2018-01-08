Köylerde yaşayan çocuklar halı sahayla buluştu

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile başlayan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleri ile güçlenen ve Sivas İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen proje ile köylerde yaşayan çocuklar halı saha ile buluştu.

Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Davut Gül’ün girişimleri ile Sivas'ın plakası olan "58" tane köye yapılan halı sahalar ile 'şehirde olan köyde de olacak' sloganı hayat buldu.

Köylerde yaşayan çocukları spora yöneltmek, onların beden ve zihin olarak gelişimine katkı sağlamak ve boş zamanlarını sporla değerlendirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 58 köye halı saha yapıldı.

Köylerine yapılan halı ile hayallerinin gerçek olduğunu belirten çocuklar, “Eskiden sokaklarda, toprak zeminde bazen çamur içinde futbol oynamaya çalışıyorduk. Şimdi çok güzel bir sahamız oldu. Şehirden bu kadar uzak olmamıza rağmen şehirdeki bu imkanları köyümüze kadar getiren, bize bu mutluluğu yaşatan Valimize ve devlet büyüklerimize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandılar.