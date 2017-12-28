Köylerde altyapı çalışması tamamlanıyor

YOZGAT (AA) – Sorgun ilçesinde köylerin altyapı çalışmaları tamamlanıyor.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerde yaşam kalitesini artırmak için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Köylerin altyapı çalışmalarının bir bir tamamlandığını aktaran Altınpınar, "İlçemize bağlı köylerimizde içme suyu ve yol konusunda bir sorunumuz kalmadı. 74 köyümüzden 70'inin kanalizasyon şebekesi tamamlandı. Kalan 4 köyümüzün kanalizasyon eksiğini de gelecek yıl tamamlayacağız." dedi.

Altınpınar, köy içi yollarda da kilit parka çalışması başlattıklarını ifade ederek, "Köylerimizi yaşanabilir modern hale getiriyoruz. Çocuklarımız için parklar kuruluyor. Şehirde verilen hizmetlerin köylerde de verilmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.