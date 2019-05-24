Köy okuluna kitap ve oyuncak desteği

YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesinde Yeşilyurt İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri, Erkekli köyü ilkokulu öğrencilerine kitap, kırtasiye ve oyuncak desteğinde bulundu.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, öğrencilerin davranışınınlaşmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Ekinci, "Yeşilyurt İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerimiz, Erkekli İlkokulu 4. sınıf öğrencilerini kardeş sınıf seçmişler. Bu minik yürekler kardeşlerine destek amacıyla öğretmenleri Nilüfer Demir öncülüğünde bir kampanya başlatarak kitap, kırtasiye ve oyuncak topladılar. Ben çocuklarımızı, öğretmenlerini, ailelerini bu anlamlı davranışlarından dolayı yürekten kutluyorum." dedi.

