Köy okulu öğrencilerine bot yardımı

KONYA (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Akören Yurdu öğrencileri, Belkuyu Köyü İlkokulu öğrencilerine bot yardımında bulundu.

Akören Yurt Müdürlüğünde kalan Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu öğrencileri, hem kendi katkıları hem de hayırsever esnaflardan aldıkları destekle köy okulu öğrencilerine, zorlu hava şartlarında üşümemeleri için bot hediye etti.

Okulu ziyaret ederek, bütün öğrencilerine birer bot hediye eden yurt öğrencilerine, Akören Kaymakamı İhsan Maskar, Akören Belediye Başkanı Ekrem Tulukçu, KYK Konya İl Müdürü İsa Araba, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Baştürk ve KYK Akören Yurt Müdürü Murat Şahin eşlik etti.

KYK’lı gençler, minik öğrencilere botlarını kendi elleriyle giydirdi.

KYK'lı öğrencilerden Zeren Ağdaş, "Küçük kardeşlerimin yüzlerindeki tebessümler kadar güzel anlatamam duygularımı. İşte mutluluğun fotoğrafı budur, tek yürek olmak, yardımlaşmanın asaleti budur." ifadelerini kullandı.

Yurt müdürü Murat Şahin ise, yurtta kalan öğrencilerin boş zamanlarını etkin ve verimli kullanmalarına, faydalı projelere imza atmalarına önem verdiklerini söyledi.

Gençleri hayata hazırladıklarını dile getiren Şahin, "2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde bu okulun ve ana sınıfının dış cephesini öğrencilerle birlikte boyayarak güzel bir görünüme kavuşturduk. Bu yıl da öğrencilerin ayaklarını ısıtarak, velilerin de yüzünü güldürmüş olduk." diye konuştu.

