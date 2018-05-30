Köy okulu öğrencileri İngilizce oyun sahneledi

SİVAS (AA) - Ulaş Baharözü Köyü Ortaokulu İngilizce Kulübü öğrencileri, sosyal etkinlikler yönetmeliği kapsamında İngilizce tiyatro oyunu sahneledi.

Ulaş Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonu'nda sahneye konan oyunda, Türkiye'den İngiltere'ye dil öğrenmek için giden altı arkadaşın maceralarını anlatan konu ele alındı. Oyunda öğrencilerin İngilizce performansları büyük beğeni kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, öğrencilere tiyatroda sergiledikleri performansları ve emekleri için teşekkür etti. Böyle etkinliklerle öğrencilere beceri kazandırıldığı belirten Gül, "Bununla beraber öğrencilerimizin yabancı dil öğrenme isteği de artıyor ve toplum önünde kendilerini ifade edebilme becerisi kazanıyorlar." dedi.

İngilizce öğretmeni Veli Esen ise eğitim öğretim yılı boyunca kulüp öğrencilerinin istekleri ve gayretlerinden dolayı bu oyunu hazırladıklarını ifade etti. Öğrencilere yabancı dil kullanma becerisi kazandırmak ve toplumsal hayatta kullanmak için hazırlanan bu tiyatro oyununun okul idaresi ve öğrenciler tarafından desteklendiğini belirten Esen, "Öğrencilerimiz çok emek verdi. Sahne konusunu birlikte belirledik. Öğrenciler kendi rollerini kendiler belirledi. Çalışma zamanlarında ve provalarda öğrenciler, birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak yardımlaşma, toplum önünde kendini ifade edebilme becerisi kazandılar." diye konuştu.

Tiyatroyu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler izledi.



