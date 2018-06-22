KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen toplantıyla köy muhtarlarına "imar barışı" düzenlemesi anlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker, Kaman ve Akpınar köy muhtarlarının katılımıyla Kaman Halk Eğitimi Merkezi Salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "imar barışı" düzenlemesine ilişkin bilgi verdi.

Bu düzenlemeyle orman, mera ve Hazine arazileri ile toplu konut alanlarının yerlerinin artık net bir şekilde belli olacağını ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Eğer bu alanların vatandaşlar tarafından kullanımı tespit edilirse o alanın satın alınma önceliği kullanan kişiye ait olacak. Örneğin iskana ait 100 metrekare alana bina yaptınız. Bunun için ilk aşamada haritacıya gitmenize gerek kalmadan elektrik, su bağlantısı yapabilirsiniz. Diğer aşamada bu alanın kişiye tahsisi için zemin tespit tutanağı almanız gerekiyor. Bundan sonra vatandaşın iskan dışı kullandığı yeri harita ile yeniden planlanıp satın alıp arsa olarak işletebilecek."

Şeker'in yaptığı sunumun ardından muhtarlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.