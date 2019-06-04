Köy halkı bayram sofrasında buluştu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Ekinli köyü sakinleri, bayram sofrasında bir araya geldi.

Geleneksel olarak kurulan bayram sofrasında bir araya gelen köy sakinleri, bayramlaştı.

Köy muhtarı Servet Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gurbette yaşayan köylülerimizin de katılımları ile bayram namazını kıldıktan sonra köyümüzün vazgeçilmeyen geleneklerinden bayram sofrasında bir araya geliyoruz. Yöresel yemeklerin ikram edildiği bayram soframızda, küskünlerimiz varsa aralarının düzelmesi, küskünlüklerin sona ermesi sağlanılıyor. Bayram sofrasına katılamayacak durumda olan yaşlı veya rahatsız olan köy sakinlerimizi evlerinde ziyaret ediyor, bayramlaşıyoruz. Bayram soframızın gerçekleşmesinde katkı sunan Zara Ekinlispor Kulübü Derneği yönetimine ve üyelerine teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

Her bayram bayram namazını kıldıktan sonra köy mezarlığı ziyaretinin yapıldığını, daha sonra da sosyal tesiste kurulan bayram sofrasında bayramlaşma yaptıklarını belirten Koçak, son yıllarda ilçe protokolünün de etkinliğe ilgi gösterdiğini söyledi.

Bayram sofrasına, Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü ile köy sakinleri katıldı.