Köy çocuklarının bayram kıyafetleri Suriyeli kadınlardan

- Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Karahamzalı İlköğretim Okulu öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sergileyecekleri gösterilerin kıyafetleri, Suriyeli ve Somalili annelerin elinden çıktı - Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi gönüllüsü 28'i Suriyeli, 2'si Somalili 30 kursiyer, iki ay süren Sosyal Uyum Programı kapsamında, aralarında Suriyeli öğrencilerin de olduğu miniklerin bayram sevincine eşlik etti