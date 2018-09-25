Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçan şahıs, ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı, aracında uyuşturucu madde bulunduran şahıs adli mercilerce tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis Avanos ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

İhtara uymayarak aracıyla kaçmaya çalışan O.K, kovalamaca neticesinde yakalandı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada, yaklaşık 25 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile yaklaşık 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkında, "Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti, uyuşturucu satın almak, bulundurmak" suçlarından yasal işlem yapılan O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan O.K, Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2018, 13:04