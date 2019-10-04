Kosovalılar pazar günü sandık başına gidecek

Kosova'da Başbakan Ramush Haradinaj'ın temmuz ayında istifa etmesinin ardından 6 Ekim Pazar günü erken genel seçim yapılacak.

Haradinaj'ın Hollanda'daki Kosova Savaş Suçları Özel Mahkemesince "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırılmasının ardından istifa etmesi nedeniyle ülkede bir kez daha erken genel seçime gidiliyor.

Pazar günü yedincisi yapılacak genel seçim, aynı zamanda Kosova tarihindeki dördüncü erken genel seçim olacak.

Aralarında Kosova Demokratik Türk Partisinin (KDTP) de bulunduğu 20 siyasi parti ve 4 seçim öncesi ittifakın yarışacağı seçimde, 111 bin 173'ü yeni olmak üzere toplam 1 milyon 937 bin 869 kayıtlı seçmen oy verecek.

Kosovalı seçmenler oylarını, ülke genelinde kurulacak 895 seçim merkezinde kullanabilecek. Seçimde, aralarında Avrupa Birliğinden (AB) temsilcilerin de bulunduğu 50 bine yakın gözlemci görev yapacak.

120 sandalyeli meclise girebilmek için yarışacak parti ve ittifakların 25 Eylül'de başlattıkları seçim kampanyaları ise bugün sona erecek.

Başbakanlık koltuğu için 5 isim yarışıyor

Yüzde 5 seçim barajı bulunan ülkede, "Vakat" isimli ittifak çatısı altında Boşnak Demokrat Partisi (DSB), Vatan Demokrat Partisi (DSV) ve Birleşik Boşnak Partisi (USB) yer alırken, Haradinaj'ın liderliğindeki Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ile Sosyal Demokrat Parti (PSD) ikinci bir ittifakı oluşturuyor.

Sosyal Demokrat Girişim (NISMA), Yeni Kosova İttifakı (AKR) ve Adalet Partisi (PD) üçüncü ittifakın içinde yer alıyor. "Sloboda" isimli dördüncü ittifak ise Kosova Kalkınma Partisi (PSK) ve Yeni Kosova Partisinden (NPK) oluşuyor.

AAK-PSD Koalisyonunun adayı Ramush Haradinaj, NISMA-AKR-PD Koalisyonunun adayı Fatmir Limaj, Kendin Karar Al Hareketinin (VV) adayı Albin Kurti, Kosova Demokratik Birliğinin (LDK) adayı Vjosa Osmani ve Kosova Demokratik Partisi (PDK) adayı Kadri Veseli olmak üzere 5 aday başbakanlık koltuğu için yarışacak.

Osmani, ülkede başbakanlık koltuğu için yarışan ilk kadın aday olma özelliği taşıyor.

Seçim kampanyalarında ön plana çıkanlar

Parti ve ittifakların seçim kampanyaları boyunca yoğun olarak hukukun üstünlüğü, yolsuzluk ve organize suçlarla mücadele, ekonomik kalkınma ve istihdam, gençlerin ülkeden göç etme eğilimini durdurma ve mevcut sınırlarla ülkenin AB'ye entegrasyonu gibi vaatler ön plana çıktı.

Öte yandan, Kosova ile bu ülkeyi hala kendi toprağı olarak görmeye devam eden Sırbistan arasındaki diyalog süreci seçim kampanyalarında gündeme gelmezken, hiçbir adayın Kosova vatandaşlarına vize serbestisi vaadinde bulunmaması da dikkati çekti.

Son seçimin sonuçları

Kosova'da son olarak 2017'de yapılan genel seçimde katılım oranı yüzde 41,3 seviyesinde kalmıştı.

PDK, AAK ve NİSMA'nın oluşturduğu "PAN" ittifakı oyların yüzde 33,74'ünü alarak 39 milletvekili çıkarırken, VV yüzde 27,49, LDK, AKR ve Alternatif Parti ittifakı ise yüzde 25,53 oy almıştı.

Son seçimde yüzde 1,08 oy alan KDTP ise meclise iki milletvekili sokmayı başarmıştı.

Kosova'da nüfusun büyük çoğunluğunu Arnavutlar oluştururken, ülkede Türk, Boşnak, Sırp, Goralı, Roman, Aşkali ve Mısırlı gibi çeşitli azınlık grupları da yaşıyor.

Çoğunluğu Mamuşa ve Prizren'de yaşayan Türkler, nüfusun yüzde 1,1'ini oluşturuyor.