KOSGEB desteğiyle açtığı çikolata imalathanesinde siparişlere yetişemiyor

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle çikolata imalathanesi açan iki çocuk annesi Dilek Akgül, şehir temalı yaptığı çikolatalara yoğun talep alıyor.

Çocukları için 5 yıl önce evinde katkısız çikolata yapımına başlayan Dilek Akgül (34), bunları ikram ettiği komşuları ve arkadaşlarının beğenmesi üzerine becerisini ticari olarak değerlendirmeye karar verdi.

KOSGEB'in kursuna katılarak çikolata yapımı eğitimini de alan Akgül, 50 bin liralık hibe desteğiyle geçen yıl imalathanesini açtı.

Kapadokya'ya özgü balon ve peribacaları gibi figürler ile İstanbul'un tarihi yerleri ve köprüleri gibi şehir temalı çikolatalar yapan Akgül, şimdi sosyal medya aracılığıyla hem Aksaray'dan hem de çevre illerden gelen taleplere yetişemiyor.

20 farklı türde çikolata yapan Akgül, doğuma özel hediyelik ürünler, kız isteme merasimleri için özel çikolatalar ve misafirlere yönelik ikramlıklar da yapıyor.

- "50 bin lira hibe desteğiyle açtığım imalathaneyi"

Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te iki kızına sağlıklı çikolata yedirmek için yapımını öğrendiğini söyledi.

Eve misafirliğe gelen komşuları ve akrabalarına bu çikolatalardan ikram ettiğini ve çok beğenildiğini anlatan Akgül, "Çikolataları yiyen herkes bu işi yapmamı tavsiye etti. Ben de evde eşe, dosta yaparak başladım. Bir zaman sonra evde siparişlere yetişemez oldum. Kendi iş yerimi açmaya karar verdim. KOSGEB'e başvuruda bulundum ve kursuna katılarak sertifika aldım. 50 bin lira hibe desteğiyle açtığım imalathaneyi 2 yıldır işletiyorum. Gelen taleplere yetişemiyorum. Aksaray'da bu sektörde bir kadın olarak ilkim." diye konuştu.

Akgül, katkısız ve koruyucusuz doğal çikolatalar ürettiğini, taleplerin çok fazla olduğunu dile getirdi.

- "Çevre illerden sosyal medya aracılığıyla insanlar çikolata istiyor"

Şu anda çok farklı konseptlerde çikolata ürettiğini aktaran Akgül, şöyle konuştu:

"3 boyutlu Kapadokya'yı simgeleyen çikolatalar yapıyorum. Balon ve peribacası temaları bunlardan bir kaçı. Aksaray'a özgü Hasandağı ve Ihlara Vadisi yazılı çikolatalar da var. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden sosyal medya aracılığıyla insanlar çikolata istiyor. Günden güne de büyüyor bu istekler. İstanbul boğazı ve köprüsü temalı da çikolata yapıyorum. Şehir temalı özel çikolataların fiyatları 15 lira ile 25 lira arasında değişiyor. Toplu siparişleri daha uygun fiyatlara yapıyoruz. Normal sütlü çikolatanın kilogram fiyatı 75 lira. Diğer bana özel hurmalı, incirli ve cevizli çikolataların fiyatı ise 100 ile 110 lira arasında."

Müşteri Dilara Çiftçi ise sosyal medya aracılığıyla çikolataları gördüğünü, katkısız ve doğal olduğu için aldığını belirtti.

Kardeşinin nişanı için çikolata aldıklarını anlatan Çiftçi, "Katkısız ve rafta pek fazla beklemediği için tercih ettim. Çikolatalar harika gözüküyor. Zaten alıp yiyenler çok memnun, biz de inşallah memnun kalırız." ifadelerini kullandı.