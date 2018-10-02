KOSB'de çalışanlara eğitim desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KOSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KOSB'nin toplantı salonundaki imza törenine, KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve çalışanlar katıldı.

Nursaçan, KOSB olarak kurumlar arası koordinasyona ve işbirliklerine her zaman büyük önem verdiklerini, daha önce de ORAN, KOSGEB ve belediyelerin yanı sıra pek çok sivil toplum kuruluşuyla iş birliği yaptıklarını hatırlattı.

OSB'de çalışan yaklaşık 75 bin iş ortağına fayda sağlamak için çabaladıklarını ifade eden Nursaçan, bu kapsamda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüyle yaptıkları protokolün büyük önem taşıdığını belirtti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ise imzalanan protokolle çalışanlarına eğitsel ve psiko-sosyal destek sağlayacaklarını, aile içi iletişim, eğitim, hukuk, medya ve sağlık gibi alanlarda eğitim verilerek problemlerle başa çıkabilme becerileri kazandırılacağını kaydetti.



