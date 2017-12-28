Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

'Koruma altındaki çocuklar'dan Mehmetçik'e sıcak yemek

Gaziantep Çocuk Destek Merkezinde koruma altındaki 20 kız çocuğu, kente özgü yaptıkları yemekleri, Şırnak Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görev alan askerlere gönderdi.

28 Aralık 2017 Perşembe 15:39
'Koruma altındaki çocuklar'dan Mehmetçik'e sıcak yemek
banner230

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Çocuk Destek Merkezinde koruma altındaki 20 kız çocuğu, kente özgü sıcak yemekleri Şırnak Namaz Dağı Üs Bölgesinde görev alan askerlere gönderdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Gaziantep Çocuk Destek Merkezinde koruma altındaki 20 kız çocuğu, zorlu şartlarda Türk milletinin güvenliğini sağlayan Mehmetçik'e sıcak yemek gönderme kararı aldı.

Kurum yetkililerinin taleplerini olumlu karşılaması üzerine kız çocukları, kolları sıvadı.

Koruma altındaki çocuklar, gastronomi şehri olan Gaziantep yöresine ait sarma, dolma ve mantıyı gece boyunca hazırladıktan sonra kargoya vererek, Şırnak'ta Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görev alan askerlere gönderdi.

Çocuklar ayrıca Mehmetçik'e, minnet duygularını gösteren mektuplar da yazdı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığa bağlı destek merkezinde kız çocukların ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyetler yaptıkları belirtti.

Kız çocuklarının tavsiyesi üzerine Şırnak'ta vatani görevini yapan askerlere sıcak yemek gönderme kararı aldıklarını dile getiren Yıldırım, "Çocukların böyle bir projesini duyunca heyecanlandım. Çocukların duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Askerlerimize yemekleri yetiştirmek için geceden beri çalışıyorlar. Yemeklerimizi hazırlayıp bir an önce kargo ile göndereceğiz." şeklinde konuştu.

Yıldırım, askerlerin kış şartlarında çalışmalarından etkilendikleri için böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Devletimiz, askerlerimize çok daha güzel yemekler veriyordur ama bizler de Gaziantep yöresine ait sarma, mantı ve dolma yaptık. Küçük ama anlamlı bir katkı. Umarım askerlerimiz göndereceğimiz yemekleri beğenir. Çocuklar ayrıca minnet duygularını gösteren mektup da yazdı. Yemeklerin yanında göndereceğiz." diye konuştu.

Muhabir: Özkan Beyer

Anahtar Kelimeler:
GaziantepSıcak YemekŞırnak Namaz Dağı Üs BölgesiTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim