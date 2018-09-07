Koruma altındaki çocuklar Kapadokya'yı gezdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Fatma Bacı Sevgi Evlerinde kalan çocuklar için Kapadokya gezisi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya gezisi çerçevesinde Nevşehir'in Hacıbektaş ilesine giden koruma altındaki çocuklar, Hacı Bektaş Müzesi'ni gezdi. Çocuklar daha sonra Avanos ilçesinde atölyeleri gezerek çömlek yapımını inceledi.

Kapadokya Paşa Bağ Vadisi'ne geçen çocuklar, tarihi ve doğal güzellikleri gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Göreme ve Uçhisar ilçelerini de gezen çocuklar, turistik mekanlarda alışveriş yaptı.

Fatma Bacı Sevgi Evleri Müdürü Müdürü Recep Yıldırım, çocukların kalan tatil süresini en verimli şekilde geçirmeleri için çalıştıklarını, bu kapsamda da Kapadokya gezisi planladıklarını ifade etti.



