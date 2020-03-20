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Korona virüsüne karşı paralarını dezenfekte etti
Türkiye’de korona virüsüne karşı alınması gereken tedbirlerin yayınlanmasının ardından parayı dezenfekte eden vatandaş o anları esprili bir şekilde videoya alırken, görüntüler izleyenleri güldürdü.
Genel 20.03.2020, 12:38
Türkiye’de korona virüsüne karşı alınması gereken tedbirlerin yayınlanmasının ardından parayı dezenfekte eden vatandaş o anları esprili bir şekilde videoya alırken, görüntüler izleyenleri güldürdü.
Mehmet Sevim’in bu hareketlerini arkadaşları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntüler izleyenleri güldürdü.