Korona virüse karşı gezici kütüphane oluşturuldu
ÜRGÜP BELEDİYESİ TARAFINDAN KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA 65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALARIN YANI SIRA 20 YAŞ ALTINDA BULUNAN GENÇLERE DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ GETİRİLMESİNİN ARDINDAN GEZİCİ KÜTÜPHANE OLUŞTURULDU. ÜRGÜP BELEDİYESİ ARAÇ PARKINDA BULUNAN TARİHİ ARAÇ GEZİCİ KÜTÜPHANEYE ÇEVRİLEREK EVDE KALAN VATANDAŞLARA KİTAP HİZMETİ VERİLİYOR.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde belediye tarafından oluşturulan gezici kütüphane ile evde kalanlara kitap hizmeti veriliyor.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada, "Bundan yıllar önce Ürgüp’te eşekli kütüphane bulunuyordu. Bizde ondan esinlenerek araç parkımızda bulunan tarihi aracımızı gezici kütüphaneye çevirerek vatandaşlarımızın evlerine kitaplarını götürüyoruz" dedi.
Aktürk, "Mart ayının başından beri ülkemizde ulusal pandemi ilan edilen Kovid-19 vakaları neticesinde ülkemizde de yoğun bir çalışma var. Bu noktada da 15 Mart’tan itibaren ülkemizde de vakalar gözükmeye başladı. Bu vesileyle de ülkemizin aldığı kararlar sonrasında bizlerde ilçemizde vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımızı azami ölçüde yürütüyoruz. Bu sebeple onlara evlerinden çıkmamaları hususunda yoğun telkinlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız bu telkinlere çok bilinçli yaklaşıyor. Şuan hem yetişkin vatandaşlarımız hem de 20 yaş altı evlerindeler. Bizlerde yaklaşık 15 gündür sosyal medyadan bizlere ulaşan vatandaşlarımıza evde kaldıkları vakitlerde çocuklarımız derslerinden arta kalan vakitlerinde, yetişkinlerimizde boş kaldıkları vakitlerde kitap okumanın önemine değinerek evlerine kitaplarını götürüyoruz. Yaklaşık bir haftadan beri de biliyorsunuz bizim eşekli kütüphaneci rahmetli Mustafa amcamız eşeğine binerek kitaplarını sandıklara yükleyerek bundan yıllar önce okumanın azmini, okumanın ışığını köylerdeki vatandaşlarımıza bir ışık olarak yakmıştı. Bizlerde onun anısını yaşatalım, araç parkımızda ki tarihi aracı gezici kütüphaneye çevirdik. Şimdi çocuklarımız evlerinde kalmaya devam etsinler. Biz mahalle mahalle gezeceğiz. Onlara bu kitapları götüreceğiz. Yeter ki onlar hem geçmişi öğrensinler hem geleceğe ışık olsunlar. Biz yerel yöneticiler sadece görevde olduğumuz sürece imar ve çevreye bakmadığımızı ilime, ışığa da önem verdiğimiz için bu hizmeti başlattık” şeklinde konuştu.