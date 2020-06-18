Korona virüse dikkat çekmek için aracına maske yaptırdı
NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNDE TURİZMCİ İDRİS GÜZELLER KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA MASKE TAKMANIN ÖNEMİNİ ANLATMAK İÇİN ARACINA MASKE GİYDİRDİ.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde turizmci İdris Güzeller, korona virüs ile mücadele kapsamında maske takmanın önemini anlatmak için aracına maske giydirdi.
Ürgüp ilçesinde turizm işi ile uğraşan İdris Güzeller, korona virüs ile mücadele kapsamında maske takmanın önemine dikkat çekmek amacıyla aracına maske tasarlatırken aracın ön camına da “Sağlığınız için maske takın” yazısı yazdırdı. Ürgüp’te aracı bu şekilde gören bazı vatandaşlar ise araç ile birlikte fotoğraf çektirmeleri de dikkatlerden kaçmadı.
Aracı maskeli bir şekilde görerek araç ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Nuşani Eroğlu da, “Gerçekten arkadaşımızın yaptığı iş bir fark oluşturmuş. Zaten gerekli önlemler alınıyor. Yalnız 18 yaş altı ve şehirlerarası ulaşım açılmasının ardından daha çok temas oldu. Arkadaşın bu şekilde yaptığı şey hoşuma gitti ve bende fotoğraf çektim” diye konuştu.