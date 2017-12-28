Kornea nakli ile 4 kardeşin dünyası aydınlandı

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Osmaniye'den Konya'ya kornea nakli için gelen Ersin Ulusoy (28) operasyonla sağlığına kavuşmasının ardından, kendisi gibi nakil bekleyen üç kardeşine de ışık oldu.

Yaşadıkları kent ve yakın çevresindeki birçok hastaneye başvuran ancak olumlu sonuç alamayan İsmail, Sümeyye ve Osman Yumuşak, daha önce tedavi olan kardeşleri Ersin Ulusoy'un yönlendirmesiyle geldikleri Konya'da aynı gün ameliyat olup, 3 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi'nde tek gözlerinden ameliyat edilerek, yüzde 50 ile 70 oranında görme yetisine kavuşan kardeşler, şimdi diğer gözlerinin tedavisi için gelecek güzel haberi bekliyor.

Evli ve 3 çocuk babası 28 yaşındaki Ersin Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmaniye'deki iş yerine gelen ve kornea nakli olduğunu söyleyen müşterisinin tavsiyesi ile Konya'ya gittiğini belirtti.

Daha sonra Osmaniye ve çevre illerdeki bazı hastanelere başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını anlatan Ulusoy, "10 yıldır gözlerime çare arıyordum. Gittiğim doktorlar bana kornea nakli olmam gerektiğini söyledi. Sadece buradaki doktorlar söyledi." dedi.

Konya'ya gelirken yüzde 10 olan görme yetisini tamamen kaybetme endişesinin olduğunu vurgulayarak, ameliyatın ardından yeniden doğmuş gibi hissettiğini aktaran Ulusoy, "Buraya gelirken umudum yoktu. Nakilden 3 gün sonra taburcu edildim. Osmaniye'ye döndükten sonra benim gibi kornea nakli bekleyen üç kardeşimi de buraya getirmeye karar verdim. Üçü de aynı gün ameliyat geçirerek, aynı gün taburcu edildi. Dünyaya bakışımız değişti. Kardeşlerim de çok memnun." diye konuştu.

- "Aynı anda ameliyat olduk"

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sümeyye Yumuşak ise operasyonun ardından dünyaya çok farklı bir pencereden baktıklarını ifade etti.

Çok mutlu olduklarını anlatan Yumuşak, "Ağabeyim burada ameliyat olmuştu. Biz de diğer iki ağabeyimle gelerek aynı gün ameliyat olduk ve üç gün içerisinde taburcu edildik. Şu an çok memnunuz. Önceden gözlerim hiç görmüyormuş, bunu şimdi fark ettim." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki Osman Yumuşak da kendilerine öncülük eden ağabeyine teşekkür ederek, "Daha önce günlük yaşantımız ve çalışma hayatımızda çok sıkıntı çekiyorduk. Şimdi gözümüzün biri açıldı. Diğerlerinin de açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Hocalarımıza çok teşekkür ederiz." dedi.

İsmail Yumuşak (30) ise sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, doktorlara teşekkür etti.

- "Böyle tablolar bizi gururlandırıyor"



Operasyonu gerçekleştiren NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Oltulu ise Ersin Ulusoy'un yaklaşık bir yıl önce iki gözünde de görme problemi nedeniyle kendilerine kornea nakli için başvurduğunu bildirdi.

Uygun kornea bulununca operasyonun gerçekleştiğine işaret eden Oltulu, şunları söyledi:

"Başarılı geçen ameliyatın ardından hastamız, kornea nakli bekleyen üç kardeşini de getirdi. Kısa sürede kornea tedarik edilmesi üzerine aynı gün ameliyata aldık. Muayene için belirli aralıklarla hastanemize geliyorlar. Sağlık durumları iyi. Bir an evvel diğer gözlerinden ameliyat olmayı istediklerini söylediler. Böyle tablolar bizi gururlandırıyor. Hastalarımızın ameliyattan önce görme yetileri yüzde 10 seviyesindeydi. Şu anda kardeşlerden biri yüzde yüz görüyor, diğeri yüzde 70, iki kardeş de yüzde 50 civarında görmeye başladı."