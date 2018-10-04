Körfez ülkelerinin tur operatörleri Beyşehir'i gezdi

KONYA (AA) - Körfez ülkelerinin yabancı tur operatörleri Beyşehir Belediyesi’nin evsahipliğinde Beyşehir ilçesini gezdi.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün misafiri olarak Konya’ya gelen bazı Körfez ülkelerinin Arap yabancı tur operatörleri, Beyşehir'i de ziyaret etti.

Tur operatörleriyle Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde Taşköprü Aile Çay Bahçesi’nde bir araya gelen Belediye Başkanı Murat Özaltun da, yabancı misafirlerine ilçenin zengin tarihi, kültürel potansiyelini anlattı.

Beyşehir’in dünyaca ünlü gün batımını anlatan ve bu güzel anları ölümsüzleştirebilmek için yılın 365 günü fotoğrafçı akınına uğrayan bir ilçe olduğunu da vurgulayan Özaltun, Beyşehir’in tarihi Eşrefoğlu Camisi, kazı çalışmalarının devam ettiği Kubadabad Sarayları, tarihi Eflatunpınar Anıtı ve Havuzu, Fasıllar anıtları gibi pek çok tarihi ve kültürel mirasa sahip olduğunu vurguladı.

Bunlardan tarihi Eşrefoğlu Camisi ile Eflatunpınar’ın Unesco’nun dünya kültür mirası geçici listesinde yer aldığını ve bir süredir asıl listeye girebilmeyi beklediğini dile getiren Özaltun, Beyşehir’in ayrıca sakin bir şehir konumunda olduğunu anlattı.

Buradaki programın ardından tur operatörleri Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Yaka Manastır Tabiat Alanı ile Beyşehir’in bazı tarihi mekanlarını ziyaret etti, göl üzerinde düzenlenen tekne turuna katıldı.



