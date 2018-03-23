Körfez ülkeleri iş adamları Karapınar'da

KONYA (AA) - Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) öncülüğünde Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası iş birliği ile düzenlenen program kapsamında Körfez ülkelerinden 150 iş adamı ve yatırımcı Karapınar’a geldi.

Körfez ülkelerinden gelen misafirler, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kemal Sözen tarafından güneş enerjisi, yatırım alanları ve ticaret konularında bilgilendirildi.

Bölgeyi gezen iş adamaları tarım ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftçiklerini gezerek işletmeler hakkında bilgiler aldı.

