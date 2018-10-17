Kore gazisinin ailesine Kore’den anlamlı hediye

KONYA (AA) - Seydişehir'de 10 ay önce vefat eden Kore Gazisi Yusuf Uzun'un ailesine, Kore Hükümeti tarafından başsağlığı mesajı ve Türk askeri heykeli gönderildi.

Kore gazisi Yusuf Uzun'un torunu Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yusuf Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kargo görevlisinin kendisine getirdiği paketi gördüğünde şaşırdığını söyledi.

Paketin Kore Cumhuriyeti Büyük Elçiliği tarafından gönderildiğini gördüğünü ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"Paketin içinde bir mesaj ve Türk Askeri heykeli vardı. Mesajda 'Onların hepsi birer kahramandır. Her zaman gönüllerimizde olacaklardır. Türk halkının ve Kore halkının başı sağ olsun. En derin saygılarımızla' yazılıydı. Açıkçası benim için sürpriz oldu. Dedemle hakikaten onurlandım."