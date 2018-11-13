Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 88 yaşında vefat eden Kore gazisi Mehmet Küçükoflaz, son yolculuğuna uğurlandı.
Bünyan ilçesinde yaşayan 7 çocuk babası Küçükoflaz, bir süredir kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.
Dün hastanede yaşamını yitiren Küçükoflaz için Karatay Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Küçükoflaz’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında Karatay Mahallesi Camisi'ne getirildi.
Kore gazinin cenazesi, İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından mahallede bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergün Teke, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Elma, İlçe Emniyet Müdürü Cumhur Özalp, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Taşan, gazinin ailesi ve yakınları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.