Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta vefat eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Seyit Taşlıyurt, askeri törenle toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Taşlıyurt için Alibaba Cemevi'nde tören düzenlendi.
Taşlıyurt'un cenazesi, daha sonra Hafik ilçesi İnandık köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
Törene, Taşlıyurt'un ailesinin yanı sıra, Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.