Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde 88 yaşında vefat eden Kore Gazisi Ahmet Çataltepe, askeri törenle toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 5 çocuk babası Çataltepe, Yeni Cami Mahallesi'ndeki evinde vefat etti. Çataltepe için ilçe meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Çataltepe'nin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri kortej eşliğinde götürüldüğü Zara Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Çataltepe'nin ailesi ve yakınları ile Kaymakam Mehmet Sayın, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ve çok sayıda vatandaş katıldı.