Kore gazisi son yolculuğa uğurlandı

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde vefat eden 87 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Ağaçdelen toprağa verildi.
Kore gazisi Ağaçdelen, evinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.
Ortakaraören Mahallesi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında gazinin naaşı Ortakaraören Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Ağaçdelenin yakınları, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üst Teğmen Burak Çelik, AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Konurer ve vatandaşlar katıldı.